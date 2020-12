Share Pin 0 Condivisioni

Santa Marinella, l’associazione Colonna Lamarmora ripulisce il sottopasso di via Rucellai – la nota stampa:

“Con l’azione di quest’oggi vogliamo che chi di dovere intervenga periodicamente alla pulizia del sottopasso, per far sì che termini tutto questo degrado”.

Santa Marinella, l’associazione Colonna Lamarmora ripulisce il sottopasso di via Rucellai

Dopo la segnalazione dei residenti stufi di vedere il sottopasso usato come bivacco e ridotto in questo stato, l’associazione COLONNA LAMARMORA, ha deciso di intervenire.

“Quotidianamente, e sotto gli occhi di tutti ,ci rendiamo conto sempre di più della poca cura al decoro urbano tanto paventato da questa amministrazione ma sempre disatteso”. Chi di dovere intervenga al ripristino delle luci del sottopasso per rendere così l’area illuminata e pulirla periodicamente. Ripetiamo quanto detto da sempre, là dove le istituzioni non interverranno, a darsi da fare come sempre ci saremo noi”.

ASS Colonna Lamarmora