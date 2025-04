Santa Marinella: L’Amministrazione Tidei risponde alle accuse dell’opposizione e fa chiarezza sul Consiglio Comunale –

“In riferimento alle recenti dichiarazioni diffuse dalle forze di opposizione in merito alla convocazione del Consiglio Comunale del 4 aprile 2025 e alla gestione della mozione di sfiducia presentata nei confronti del Sindaco Tidei, l’Amministrazione Comunale di Santa Marinella desidera fornire una ricostruzione precisa degli eventi e chiarire la propria posizione.”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella, affermando inoltre:

È doveroso innanzitutto precisare che la convocazione del Consiglio Comunale è avvenuta nel pieno rispetto delle normative vigenti e del regolamento consiliare. Pur comprendendo le osservazioni relative alla riunione dei Capigruppo, tenutasi in data odierna, si sottolinea come l’urgenza di affrontare alcune importanti questioni all’ordine del giorno, nell’interesse primario della comunità, abbia reso necessaria una convocazione celere.

Riguardo alla mozione di sfiducia, presentata dall’opposizione, l’Amministrazione Tidei ribadisce la propria piena disponibilità al confronto democratico e alla discussione nel merito delle questioni sollevate. Contrariamente a quanto insinuato, non vi è stata alcuna volontà di “far passare in sordina” tale mozione. La sua iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale rappresenta un atto di trasparenza e un’opportunità per il Sindaco di fornire tutte le spiegazioni necessarie, sia ai Consiglieri che alla cittadinanza.

L’Amministrazione Tidei è consapevole del legittimo interesse pubblico verso le vicende relative all’utilizzo dell’auto di servizio e, in questa sede istituzionale, il Sindaco avrà modo di chiarire ogni aspetto e rispondere alle interrogazioni, forte della propria correttezza e della convinzione di aver agito sempre nel rispetto delle leggi e nell’interesse della collettività.

Respira stupore la narrazione di una presunta reticenza da parte del Sindaco nel fornire risposte. Al contrario, l’Amministrazione ha sempre operato nella massima trasparenza, fornendo chiarimenti e documentazione ogniqualvolta richiesto. Il Consiglio Comunale rappresenta il luogo deputato per il confronto politico e per la discussione approfondita di ogni tematica rilevante per la città.

L’Amministrazione Tidei, sostenuta dalla maggioranza e dai cittadini, continuerà a lavorare con impegno e dedizione per il bene di Santa Marinella, mantenendo un dialogo aperto e costruttivo con tutte le forze politiche e con la cittadinanza, nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascuno. L’obiettivo primario rimane quello di affrontare le sfide che attendono la nostra comunità e di portare avanti i progetti avviati per la crescita e il benessere di Santa Marinella.