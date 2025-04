Santa Marinella: La SMS chiude con utile il bilancio 2024

Chiude con segno positivo il bilancio 2024 della Santa Marinella Servizi, l’azienda partecipata del Comune di Santa Marinella, invertendo nettamente la rotta rispetto agli anni precedenti.

E’ stato approvato lunedì 14 aprile 2025 in Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio relativo all’ anno 2024 della Santa Marinella Servizi srl, società in house del Comune, che chiude con un utile di euro 47.690,00. Tale rilevante risultato è stato raggiunto grazie ad una considerevole azione di revisione della spesa che, unita ad un importante piano di investimenti messo in campo dall’azienda, ha permesso di raggiungere questo traguardo.

L’importanza di quanto raggiunto dalla Società in house appare ancora più evidente se rapportato ai risultati degli anni precedenti quando, a seguito del dissesto dell’Ente, la società ha attraversato un periodo di difficoltà che oggi è stato completamente superato, eliminando le perdite ancora a bilancio e portando il Patrimonio Netto della società ad € 168.424,00 che rappresenta il massimo storico della società.

Dal sindaco Pietro Tidei giunge il ringraziamento al Cda della SMS per i risultati raggiunti, in particolare al Presidente Fabio Iachini, che con scelte aziendali mirate, come investimenti strutturali ed assunzioni di nuovo personale, ha permesso di registrare un risultato positivo e di migliorare la qualità delle prestazioni rese da parte della società.

“Questo risultato- ha detto il Sindaco- certifica le bontà delle scelte compiute, orientate verso la razionalizzazione dei costi. Voglio ringraziare , a nome dell’Amministrazione, anche i dipendenti della SMS per l’impegno e il lavoro svolto, che hanno reso possibile questo traguardo”.