Santa Marinella intitola la sua “Passeggiata” a Papa Francesco

La Giunta Comunale di Santa Marinella ha deliberato di proporre l’intitolazione del tratto del lungomare cittadino denominato “Passeggiata” a Sua Santità Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio), con la nuova denominazione di “Passeggiata Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio)”.

La decisione, presa all’unanimità, riconosce il profondo impatto del pontificato di Papa Francesco, che ha rappresentato nel mondo intero i valori della fraternità universale, della pace, della tutela del creato e della giustizia sociale, ispirando milioni di persone di ogni fede e cultura.

“Santa Marinella vuole così rendere omaggio alla figura del Pontefice, intitolandogli un luogo simbolico della città – afferma il sindaco Pietro Tidei – rappresentativo di tali valori e della vocazione di Santa Marinella a essere città dell’accoglienza, dell’inclusione e del dialogo”.

L’area individuata, attualmente nota come “Passeggiata della Perla”, è di proprietà e gestione comunale, meta dalle comitive dei giovani durante le serate estive, la preferita dalle famiglie per le passeggiate pomeridiane e, durante il giorno e fa da cornice agli stabilimenti balneari del centro.

“ La Passeggiata papa Francesco – conclude il sindaco Tidei – rappresentta non solo un tributo ma anche un messaggio di accoglienza dei valori di pace e fratellanza promossi da Bergoglio da parte della comunità cittadina di Santa Marinella, con un esempio che sono certo verrà via via raccolto da altre città in Italia e nel mondo”.