Santa Marinella, interdetto l’accesso della Perla del Tirreno per la pubblica incolumità

Il Sindaco Tidei ha emesso ordinanza: ”L’immobile necessita di interventi di verifica”

Lo stabilimento balneare ‘Perla del Tirreno’ momentaneamente interdetto per tutelare l’incolumità pubblica. Come riporta l’Ordinanza emessa dal Sindaco Pietro Tidei “L’immobile in oggetto presenta problemi statici e strutturali e necessita di interventi di verifica della puntellatura del solaio di copertura che coincide con la cosiddetta “passeggiata a mare”.

Dunque prima dell’apertura dello stabilimento balneare per la stagione estiva 2020 è necessario acquisire perizia a firma di ingegnere strutturista – regolarmente iscritto al proprio ordine professionale – in relazione alla idoneità statica della struttura che contestualmente indichi quali eventuali interventi possano e debbano essere realizzati per la messa in sicurezza e l’utilizzo della struttura stessa e della soprastante passeggiata.

La spiaggia della Passeggiata tornerà quindi agibile, non appena saranno effettuati gli interventi di messa in sicurezza della struttura portante della stessa, da eseguirsi a carico dell’aggiudicatario della gara.

Per il momento, l’intera area sarà delimitata da nastro bicolore. Sarà compito del Comando di Polizia Locale adottare tutti i necessari provvedimenti in caso di violazione del divieto imposto.