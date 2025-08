Santa Marinella: In scena al Porticciolo gli spettacoli comici di Comedy Night –

Ha preso il via domenica sera Comedy Night, il Festival della Comicità, che si svolge nel Porticciolo di Santa Marinella dal 3 al 6 agosto. Una novità per l’offerta di intrattenimento dell’estate santamarinellese, che alterna intrattenimento culturale a concerti musicali, spettacoli dal vivo e cinema sotto le stelle.

La rassegna, che fa parte del Cartellone Estate 2025 del Comune, prevede quattro serate di spettacoli all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento.

Ospite del primo appuntamento è stato Gianluca Fubelli, sul palco domenica con “ Lo chiamavano Scintilla”. Attore, comico e conduttore televisivo Fubelli ha saputo intrattenere con la sua comicità brillante e il suo carisma di personaggio avvezzo al grande pubblico dei teatri. In tanti hanno preso parte allo spettacolo nella suggestiva cornice del porto, ai piedi del Castello Odescalchi. Entusiasmo per il risultato della prima serata è stato espresso dall’assessore alla cultura Gino Vinaccia e del consigliere delegato al turismo Alessio Manuelli, presenti allo spettacolo: “Invitiamo cittadini e turisti a seguire la programmazione estiva ed in particolare la Comedy Night, certi che trascorreranno serate piacevoli e divertenti”, riferiscono Vinaccia e Manuelli.

Lunedì sera il palco è tutto per Pablo e Pedro, maestri della comicità originale ed innovativa. Portano in scena il loro cavallo di battaglia di Zelig, lasciando spazio all’improvvisazione. Per poter seguire lo spettacolo, grazie al contributo del Comune di Santa Marinella, l’ingresso è gratuito.

Martedì 5 agosto sempre alle ore 21:00 e sempre al Porticciolo, dove è stato allestito un grande palco e centinaia di sedute, Marco Capretti porterà in scena “Stanno in mezzo a noi”, novanta minuti di risate e riflessioni dove il comico, noto in tv nella trasmissione Made in Sud, analizzerà vizi e virtù del quotidiano, dell’attualità e della vita di coppia, con un risultato estremamente divertente e adatto a tutte le età. Entrata libera.

L’ultima serata di Comedy Night è di Sabina Guzzanti con “Liberidì Liberidà”, lo spettacolo che sta riscuotendo successo nei teatri italiani. Un monologo in cui Sabina Guzzanti, con la sua ironia tagliente, riflette sulla libertà in un’epoca di cambiamenti ed incertezze.

Per poter assistere al suo spettacolo è richiesto l’acquisto di un biglietto che costa solo 13 euro, grazie al contributo del Comune di Santa Marinella. Si potrà acquistarli al Pit, punto di informazioni turistiche in Piazza Civitavecchia o online su Ticketmaster.