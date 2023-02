Santa Marinella in festa per il Carnevale 2023, si parte sabato 18 e si chiude domenica 26 febbraio

Santa Marinella in festa per il Carnevale 2023 – “In arrivo un lungo weekend ricco di eventi nel cuore del centro storico di Santa Marinella per festeggiare tutti insieme il Carnevale 2023”. Lo annunciano il sindaco Pietro Tidei, la consigliera Patrizia Befani, l’assessora Roberta Gaetani, l’assessora Stefania Nardangeli e l’assessore Pierluigi D’Emilio. Un mix di sei appuntamenti divertenti, ad ingresso gratuito, si svolgeranno all’aperto e al chiuso anche grazie alla disponibilità del parroco Don Salvatore che ha messo a disposizione la sala Flaminia Odescalchi per un doppio spettacolo a teatro. Un’iniziativa ideata grazie all’importante collaborazione tra il Comune di Santa Marinella e l’Associazione Blue in the Face, con il contributo della Regione Lazio e di LazioCrea.

Il 18, il 19 e il 20 dalle ore 15.00 alle 17.00, l’appuntamento è in Piazza Trieste con artisti di strada, trampolieri, maghi, bolle di sapone giganti e personaggi del Carnevale. Sarà un’occasione per tornare a vivere il nostro centro storico e la “nuova” piazza recentemente riqualificata e valorizzata.

Martedì grasso, il 21 febbraio, si festeggerà con un doppio appuntamento. Alle ore 09.00 la sfilata degli studenti dell’Istituto Piazzale della Gioventù per le vie del centro. Una manifestazione che si sussegue negli anni e che a Santa Marinella è diventata una tradizione. Alle ore 20.00 presso sala Flaminia Odescalchi, per la gioia dei bambini torna il folletto Piripo’, una maschera inventata dall’Associazione Blue in the Face grazie a Simone Luciani, un simpatico personaggio già noto in città, ospitato nei luoghi più suggestivi della Perla e che per questa occasione torna con ‘’Piripo’ alla corte di Re Carnevale”, a far divertire tutti i bambini.

I festeggiamenti per il Carnevale 2023 si concluderanno il 25 e il 26 febbraio con spettacoli per grandi e piccini. Sabato 25 alle ore 21 in scena per tutta la famiglia “Felici e maleducati”, scritto e diretto dal direttore artistico della Blue in the Face Enrico Maria Falconi, una commedia che sarà rappresentata a Santa Marinella e che poi raggiungerà altri teatri italiani. Domenica 26, invece, alle ore 15 è atteso lo show con Andrea Romanzi, artista prestigiatore, mago, ambientalista che fa spettacolo per famiglie e che presenta “Ve lo dico dal vivo”, un mix tra grandi tecniche e capacità di far divertire.