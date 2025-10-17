Santa Marinella, in fase di ultimazione i lavori per la bonifica e la messa in sicurezza dell’ecocentro comunale

Sono in fase di ultimazione i lavori per la bonifica e la messa in sicurezza dell’ecocentro comunale. Una grande opera finanziata dai fondi europei PNRR per 992mila euro, che ha visto una parte destinata alla sistemazione del parco mezzi di tutta l’area attrezzata sia per il personale che per i mezzi stessi, mentre l’altra parte dei quali sono stati investiti sulla meccanizzazione ed all’informatizzazione delle isole di prossimità. Lavori che procedono speditamente e che, rispettando il cronoprogramma, si chiuderanno entro fine ottobre.

Un progetto importantissimo e strategicamente determinante per una città che passa dai 20mila ai 120mila abitanti nella stagione estiva e non solo, e che quindi ha bisogno di potenziare ed incrementare soprattutto quel tipo di raccolta e di servizi che garantiscono all’utenza un accesso vicino alle proprie abitazioni.

Il centro servizi altresì è stato finalmente sistemato e bonificato, una sistemazione che permetterà e significherà adesso riqualificazione ambientale sia dal punto di vista idraulico che dal punto di vista della caratterizzazione del terreno circostante.