Santa Marinella, in fase di attuazione il progetto di trasferimento degli uffici comunali e anagrafe da Lungomare Marconi a via Cicerone

Grande intervento nella nuova sede comunale di Santa Marinella, in via Cicerone 25.

“Al via da ieri mattina presso il plesso scolastico della Congregazione delle Suore Benedettine l’ultimazione dei lavori per l’installazione di una scala di accesso per le persone diversamente abili al cui piano superiore, che avrà due ingressi separati, saranno trasferiti i restanti Uffici comunali e l’Anagrafe, attualmente presenti sul Lungomare Guglielmo Marconi – lo rende noto il sindaco Pietro Tidei – Un risultato importante che si inserisce nel progetto, in itinere, a cui l’amministrazione sta lavorando da tempo per garantire alla cittadinanza il trasferimento da Lungomare Marconi di tutti gli Uffici comunali nell’unica sede di via Cicerone 25.

L’impresa al momento sta intervenendo sia al piano superiore dove saranno riservati i locali per gli uffici, sia nella parte esterna del plesso, per renderne agevole l’ingresso presso la nuova sede del Comune di Santa Marinella. Stiamo concludendo il nostro progetto di trasferimento di tutti i restanti sportelli comunali e successivamente anche della società della Santa Marinella Servizi, con l’intenzione di liberare i locali collocati sul Lungomare Marconi per riservarne una parte alla Misericordia di Santa Marinella.

Si è tenuto ieri infatti un incontro a cui hanno preso parte la maggior parte dei soci dell’Associazione di volontariato alla quale è stato promesso un contratto, che si farà mediante la fornitura di servizio di compensi al Comune in cambio dell’uso dell’area attualmente occupata dall’Anagrafe. Anche in questo caso, un grande progetto per la Misericordia che potrà avere una nuova sede a pochi metri dal mare, con locali più agevoli e un nuovo parcheggio a disposizione dei mezzi di soccorso”.

Così in una nota il sindaco Tidei