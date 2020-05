Condividi Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco: ”Maggiore senso civico e rispetto per l’ambiente. Tolleranza zero per chi inquina e sporca”

Santa Marinella, in corso la pulizia del fosso Castelsecco

“Come promesso è iniziata da alcuni giorni la pulizia del fosso Castelsecco” – ha annunciato il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei – L’amministrazione Comunale ha mantenuto fede ad un impegno preso con tutti gli abitanti della zona”.

Ai cittadini però il Sindaco rivolge alcune importanti parole legate al rispetto per l’ambiente, chiedendo loro un maggiore senso civico. Nel corso delle operazioni, infatti, sono stati trovati rifiuti ingombranti di vario genere come elettrodomestici, reti, materassi e materiali di risulta. Un totale disastro.

“Questo non è accettabile! – ha concluso Tidei – Tolleranza zero per chi inquina e sporca”.