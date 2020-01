Santa Marinella, in arrivo gli artisti ucraini

Condividi Pin 2 Condivisioni

La Perla del Tirreno ancora internazionale. Sulla scia del progetto promosso lo scorso anno, “Christmas Traditions in the worl”, arriveranno oggi in città gli artisti ucraini.

I pittori mescoleranno le loro tecniche pittoriche con gli artigiani locali presenti al Castello di Santa Severa così da realizzarne una.

Ma la “festa” non finisce qui.

Domani sera prenderanno parte alle iniziative promosse dall’amministrazione comunale, anche i tour operator che hanno preparato i pacchetti turistici per gli ucraini.

“Si tratta – ha spiegato Pierluigi D’Emilio, delegato al turismo della Perla del Tirreno – di un ulteriore passo in avanti che ci vedrà tornare in Ucraina per formalizzare l’accordo per vendere i pacchetti turistici nel distretto di Kiev”.

Un obiettivo, quello a cui l’amministrazione culturale sta lavorando, partito da “un discorso di scambio culturale fatto di tradizioni che vuole far puntare questa amministrazione sul turismo”.

I pacchetti ideati dai tour operator saranno inoltre venduti anche ai crocieristi ucraini presenti sulle navi che attraccheranno nella città portuale.