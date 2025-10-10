Santa Marinella: Il vicesindaco Amanati rassicura che i lavori al Ponte sono programmati e raccomanda pazienza per i disagi –

Il vicesindaco Andrea Amanati interviene nuovamente sui lavori che in questi giorni stanno interessando l’area intorno al Ponte Vignacce.

“E’ bene sottolineare che l’intervento è stato oggetto di programmazione e analisi congiunta tra Comune e società Italgas- ha detto Amanati – Un analisi che ha riguardato ogni aspetto, dalla modalità alla tempistica. E’ stata presa in considerazione anche la possibilità di eseguire i lavori nelle ore notturne, ma ragioni tecniche lo hanno impedito. Come già detto, l’opera è necessaria e improcrastinabile. Stiamo monitorando l’andamento, certi che tutto venga eseguito nei tempi e nei modi previsti “.

Il vicesindaco entra nel dettaglio spiegando che lo scavo in cui stanno lavorando gli operai della ditta esecutrice dei lavori, occupa tutta la carreggiata perché la condotta del gas si trova a circa 3 metri e mezzo sotto il livello stradale, dove inoltre si trovano sottoservizi (Acea, Telecom, Enel, fibra) che non si deve rischiare di coinvolgere provocando ulteriori disagi o guasti.

“Un intervento notturno, richiederebbe la chiusura dello scavo e del cantiere, provocando ulteriori lungaggini in termine di tempo e di esecuzione dei lavori. Ripeto che è stata presa in considerazione ogni ipotesi possibile, per cercare di evitare e limitare i disagi ai cittadini, purtroppo inevitabili. Chiediamo di pazientare e cercare di comprendere che si tratta di un guasto enorme che comporterebbe la mancata erogazione di gas alla zona nel periodo invernale”, ha concluso il vicesindaco Amanati.