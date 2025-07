Santa Marinella: il Sindaco Tidei partecipa alle celebrazioni dei 100 anni della Congregazione delle Suore Carmelitane –

Il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, insieme all’assessore Elisa Mei, ha preso parte alle celebrazioni per i 100 anni dalla fondazione della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di S. Teresa del Bambino Gesù, che si sono svolte sabato presso la Parrocchia del Carmelo, alla presenza di S.E.R. Monsignor Gianrico Ruzza e di Sr. M. Lilian Kapongo, Superiora Generale della Congregazione. Un grande evento che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, fedeli e religiose.

“Nel corso di questo lungo percorso- ha detto il Sindaco- le Suore Carmelitane sono state stimate ed amate per la loro umile, silenziosa e costante presenza. Cento anni al servizio della comunità e dei più bisognosi in tutto il Mondo sono un grande traguardo, che rende la Congregazione un’istituzione, che merita di essere celebrata durante tutto l’anno giubilare- ha continuato il Primo Cittadino- E’ un momento importante per tutto la Città ed è per questo, di concerto con la Curia e con il Vescovo Monsignor Ruzza, il Comune si rende disponibile ad ospitare in autunno un convegno di approfondimento sulla missione delle Suore del Carmelo e sul loro operato nel mondo”.

Le celebrazioni hanno avuto inizio nel prato della Parrocchia del Carmelo con la Liturgia officiata dal S.E.R. Monsignor Gianrico Ruzza, alla presenza delle suore provenienti dalle missioni sparse in tutto Paese e in tutto il mondo. È poi proseguita con l’Indulgenza Plenaria nella Cappella che ospita le spoglie della Beata Madre Maria Crocifissa Curcio, che nel 1925 con Padre Lorenzo Van den Eerenbeemt fondò a Santa Marinella la Congregazione.

In serata si è poi tenuto un Concerto Teatrale Multimediale dal titolo: In Cammino nello Spirito e nell’Amore per la regia e adattamento di Agostino De Angelis.

Nel 1947 le prime suore missionarie partirono per portare aiuto spirituale e materiale in Brasile. La Congregazione continuò ad espandersi anche in Europa, aprendo case in Francia e Belgio, e poi in Canada nel 1967 e a Malta. Il 1984 segnò l’inizio dell’opera missionaria in Africa, con l’apertura di una comunità a Dar-es-Salaam, in Tanzania, e nel 1987 le suore iniziarono una presenza nelle Filippine. Nel 1996, una comunità si stabilì in Romania e nel 2013 fu finalmente possibile realizzare il sogno di Padre Lorenzo con l’apertura di una casa in Indonesia e in Vietnam. Oggi, le Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù continuano l’opera di Madre Maria Crocifissa e Padre Lorenzo nel mondo, animate dalla stessa passione per il Carmelo e dallo stesso ardore missionario.