Santa Marinella, il PD: “L’incontro “Diritti Connessi”, un passo avanti per costruire l’alternativa” –

“Nel pomeriggio di mercoledì 9 luglio 2025, nella suggestiva cornice del Porto Turistico di Santa Marinella, si è tenuto l’incontro pubblico, organizzato dal Circolo PD “Nilde Iotti”, dal titolo “Diritti connessi – Ripariamo dai territori”.”

Lo dichiara in un comunicato il Partito Democratico Santa Marinella e Santa Severa, affermando inoltre:

“Gli argomenti trattanti sono stati quelli inerenti la sanità, la libertà e l’equità sociale, il lavoro, la casa, l’istruzione e la giustizia.

Questi temi – dichiara la Segretaria di Circolo e moderatrice dell’iniziativa Lucia Gaglione – hanno riguardato la necessità di mettere al centro la persona nelle politiche del nostro Paese, differentemente da come sono stati affrontati dalle destre al Governo. Tagli, modifiche delle regole, mancati finanziamenti, non possiamo più permetterci di lasciare indietro nessuno, soprattutto i più fragili.

All’incontro sono intervenuti Massimiliano Valeriani e Michela Califano, consiglieri regionali PD Lazio, Pierluigi Sanna e Cristina Michetelli, Vicesindaco e consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, i quali hanno sottolineato di come la visione di Paese tra il Partito Democratico e la destra al governo sia diametralmente opposta nella forma e nella sostanza.

È necessario e doveroso inserire il diritto all’abitare in Costituzione, come prevede la proposta PD illustrata da Valeriani, così come tornare ad investire sulla sanità pubblica, peggiorata in due anni e mezzo di giunta regionale Rocca, per favorire quella privata.

Anche sul pacchetto sicurezza, che punta a reprimere anziché difendere, vi sono forti elementi di preoccupazione, dato il rischio di incostituzionalità.

Pieno sostegno, invece, del PD Lazio all’istituzione della figura dello psicologo di base, con Legge regionale e sul quale nei prossimi giorni sarà avviata la raccolta firme a sostegno.

Il PD infine ha sottolineato l’operato verso i territori condotto da Città Metropolitana di Roma Capitale, che nello specifico di Santa Marinella ha portato alla riqualifica del palazzetto dello sport e la prossima realizzazione del Polo Natatorio, grazie ai fondi del PNRR.

All’iniziativa presenti il Vicesindaco di Santa Marinella Andrea Amanati, la consigliera comunale Paola Fratarcangeli, amministratori e segretari dei territori vicini, l’Onorevole Nadia Romeo e gli organismi dirigenti del Circolo.

Dal Circolo, a tutti gli intervenuti un sentito ringraziamento, sia per aver partecipato sia per i contributi posti, volti a far comprendere in maniera chiara le osservazioni e le proposte del PD ai temi discussi.

C’è un’urgenza indiscutibile di invertire una direzione considerata pericolosa – dichiara Cristina Michetelli – , capace di ampliare i divari sociali e di compromettere la pace, lo sviluppo e la cooperazione, elementi fondamentali per la società contemporanea. Per perseguire tale obiettivo, risulta imprescindibile ripartire dai territori, incontrare la gente e ascoltare le loro istanze.



In questo spirito di apertura – conclude la segretaria Gaglione – , il Partito Democratico si propone di essere un riferimento del cambiamento, promuovendo una politica che metta al centro la dignità e i diritti di ogni individuo.

Gli eventi del Partito Democratico Santa Marinella e Santa Severa aperti alla cittadinanza continuano, ricordando che è possibile iscriversi al PD contattando il circolo, per dare forza ad un’azione politica fatta di dialogo e costruzione del domani.”