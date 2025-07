Gravissimo incidente a Santa Marinella: amministratore di condomini ferito da un colpo di pistola

Una tragedia si è consumata questa mattina a Santa Marinella, in zona nord. Secondo le prime ricostruzioni, un noto amministratore di condomini della zona, conosciuto e stimato nella comunità, avrebbe tentato un gesto estremo.

Intorno alle 7:30, l’uomo avrebbe preso una pistola e, purtroppo, si sarebbe sparato all’interno della propria abitazione. La moglie, presente in casa, ha immediatamente allertato i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente sul posto.

I sanitari della Misericordia, arrivati in ambulanza, hanno trovato l’uomo ancora in vita e, in condizioni molto gravi, è stato trasportato d’urgenza in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono al momento riservate e preoccupano molto i medici.

Le autorità stanno ancora indagando per chiarire i motivi di questo gesto, che appare come un tentativo di suicidio volontario. La comunità di Santa Marinella si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile, sperando in un esito positivo.