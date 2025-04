Santa Marinella, il Consiglio Comunale rinnova la fiducia al Sindaco Tidei –

La Grande fuga. (Seconda Pubtata). Protagonista le opposizioni che come un anno fa presentano una mozione di sfiducia e…fuggono dall’aula prima di discuterla. Per evitare la conta. É significativo notare come il primo firmatario di questa mozione, il consigliere Fiorelli, si sia dileguato con una scusa puerile non appena ha compreso di non avere mai avuto i numeri per portarla avanti. Un comportamento che mi ricorda un vecchio adagio: ha chiuso la stalla dopo che i buoi erano scappati, finendo per rimanere chiuso dentro la sua stessa iniziativa fallimentare. Permettetemi di esprimere anche la mia perplessità di fronte a quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale. In oltre cinquant’anni di impegno politico, tra Parlamento, Regione e ora qui nella nostra amata Santa Marinella, a volte mi chiedo se non stiamo vivendo una surreale commedia. Mentre la nostra amministrazione è concretamente al lavoro, con cantieri aperti per nuove scuole, impianti sportivi che rinascono, una stazione che diventerà un vero gioiello e importanti interventi stradali in arrivo grazie a finanziamenti freschi, cosa fa una parte dell’opposizione? Si perde in sterili polemiche e in una mozione di sfiducia che definire anacronistica è un eufemismo. Invece di unirsi al nostro sforzo per ricostruire questo Comune, che si portava sulle spalle un dissesto di ben 30 milioni di euro – una cifra enorme che i cittadini pagheranno per i prossimi vent’anni! – e una gestione passata a dir poco “allegra”, con spese folli per benzina, internet e manutenzione informatica, senza parlare di personale retribuito per ore non lavorate, assistiamo a continui attacchi personali e a una riproposizione, in salsa rivisitata, di una mozione di sfiducia già sonoramente bocciata dal consiglio comunale un anno fa.

Lo dichiara il Sindaco Pietro Tidei