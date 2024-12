Santa Marinella: il consigliere Alessio Manuelli interviene per chiarimenti sulla Casa e l’ospedale di comunità

In merito alla Casa di Comunità e all’Ospedale di comunità il consigliere con delega alla sanità Alessio Manuelli interviene per chiarimenti e delucidazioni.

“Apprendiamo con piacere che il Sig. Stefano Marino ha riconosciuto nel suo articolo l’importanza delle due strutture sanitarie che vedranno luce nel nostro Comune proprio grazie alle scelte effettuate da questa maggioranza nel precedente mandato e ancor di più grazie al lavoro praticamente quotidiano che questa Amministrazione sta portando avanti congiuntamente e in collaborazione con la Asl RM4”, afferma il consigliere con delega alla sanità Alessio Manuelli di concerto con il Sindaco Pietro Tidei.

“Questa tipologia di strutture sanitarie sono di fondamentale importanza per la nostra Città e per tutto il territorio limitrofo- precisa il Consigliere-. Per questo motivo cogliamo l’opportunità, quindi, per informare e tranquillizzare la cittadinanza sullo stato di avanzamento di queste importanti opere che rappresenteranno per la collettività uno strumento per rendere più capillari le cure sanitarie e rispondere alle esigenze del territorio.

Affermare che i lavori sono fermi da tempo- continua il Consigliere- rappresenta una grande imprecisione e un tentativo di parte “politica” per screditare l’Amministrazione Comunale, tanto è vero che i lavori iniziali erano limitati al solo consolidamento strutturale, considerata la vetustà degli immobili, e quindi solo propedeutici e non sufficienti alla reale trasformazione in struttura sanitaria, quest’ultima e importante fase sotto la responsabilità esecutiva della Asl RM4, grazie ai fondi europei del PNRR dopo la concessione degli immobili, in comodato d’uso, all’Azienda Sanitaria.

Per quanto riguarda la Casa di Comunità, in via della Libertà 61, la Asl RM4, con nota del 19/11/2024- spiega Manuelli- ha trasmesso la Deliberazione Aziendale N.ro 1023 del 18/11/2024 relativa alla conclusione positiva delle procedure della Conferenza dei Servizi, passo indispensabile per l’inizio dei lavori già in programma nel prossimo gennaio.

In merito all’Ospedale di Comunità, in Via Aurelia 455, l’Amministrazione Comunale ha celermente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 18/12/2023 la variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 327/2001, a dimostrazione che questa Amministrazione sta seguendo con grande attenzione tutte le fasi di questi importanti progetti. DI conseguenza, la Asl RM4 si è attivata con l’indizione della conferenza di servizi che è stata positivamente conclusa con deliberazione aziendale della Asl RM4 n. 816 in data 30/09/2024. Proprio quest’ultima conferenza di servizi, necessaria e propedeutica all’inizio dei lavori, è stata particolarmente complessa per la presenza di diversi vincoli archeologici/paesaggistici, per la vicinanza della linea ferroviaria Roma – Pisa, per il necessario adeguamento alle norme sismiche e altre problematiche tecniche/amministrative che non possono che allungare procedure burocratiche di per sé già molto complesse.

A dimostrazione che nessuno sta perdendo tempo e che l’attenzione sul tema è altissima e quotidiana, l’Amministrazione comunale- prosegue il Consigliere – si è ulteriormente attivata in collaborazione con la Asl RM4 e Soprintendenza al fine di addivenire ad una soluzione condivisa relativamente all’abbattimento delle alberature presenti nell’area di intervento. Detta procedura si è definitivamente conclusa pochissimi giorni fa con l’autorizzazione paesaggista rilasciata con determinazione dirigenziale in data 29/11/2024, RGN 1979.

Grazie al lavoro della ASL RM 4 e di questo Ente, anche l’Ospedale di Comunità vedrà presto l’inizio dei lavori con l’impresa aggiudicataria, verosimilmente nelle prime settimane del 2025”, afferma Manuelli.

“Spero che la chiarezza e la precisione della risposta vorranno scongiurare inutili e futuri tentativi faziosi di strumentalizzazione su argomenti di grande importanza che rappresentano e dimostrano la lungimiranza di questa Amministrazione, della precedente Maggioranza e dell’Azienda Sanitaria RM4 nello scegliere Santa Marinella come sede di strutture di prossimità così importanti non solo per ridurre le pressioni sulle più grandi strutture ospedaliere ma anche per essere veramente rispondenti alle richieste dei Cittadini” conclude Manuelli.