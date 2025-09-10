Santa Marinella: Il Comune organizza la giornata dedicata agli abbonamenti Metrebus –

Il Comune di Santa Marinella, in collaborazione con Cotral S.p.A., ha organizzato due giornate dedicate agli abbonamenti e ai servizi Metrebus.

Il primo appuntamento di “Metrebus Day” si è svolto nel pomeriggio di martedì 9 settembre presso l’aula consiliare del Municipio in via Cicerone 25. Il 16 settembre, nella stessa sede e con orario anticipato alle ore 15:00 e fino alle ore 17:00, si terrà la seconda giornata.

Tanti gli utenti che hanno approfittato anche quest’anno dell’opportunità messa a disposizione dal Comune.

“Siamo consapevoli che gran parte dei nostri cittadini viaggiano ogni giorno per poter raggiungere il posto di lavoro o l’università – riferisce il sindaco Pietro Tidei – Già lo scorso anno in tanti hanno approfittato di questo servizio che consente di attivare i vari servizi Metrebus, senza doverlo fare a Roma. Invito quindi chi ne avesse necessità di rivolgersi ai delegati Cotral che anche martedì prossimo saranno a disposizione presso l’aula consiliare”, conclude Tidei.

“Ringrazio, a nome dell’Amministrazione e della città, la società Cotral che anche quest’anno ha risposto prontamente alla nostra richiesta, alla soglia di inizio del nuovo anno scolastico. Durante i pomeriggi messi a disposizione dell’utenza, si potranno richiede ed attivare abbonamenti o card Over 70, e richiedere informazioni”, ha dichiarato Amanati, promotore dell’iniziativa.

Sarà indispensabile munirsi di documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria e fototessera in caso di assenza del richiedente I minori di 14 anni devono essere accompagnati da un genitore o tutore con documento. I pagamenti per la ricarica degli abbonamenti si potranno effettuare solo tramite bancomat. Nel dettaglio sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:

* Richiesta Metrebus Card (studenti e ordinaria)

* Ricarica abbonamenti Metrebus (pagamento solo elettronico)

* Richiesta tessera Over 70