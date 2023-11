Santa Marinella, il 28 novembre una riunione per dare avvio alla costituzione di un gruppo di lavoro dei Rioni cittadini –

Si terrà martedì 28 alle ore 17:30 nell’ Aula Consiliare di Via Cicerone l’incontro organizzato dal Sindaco per dare avvio alla costituzione di un gruppo di lavoro dei Rioni cittadini.

“Il Comitato dei Rioni è uno strumento fondamentale per coinvolgere attivamente i cittadini alla vita pubblica. Sono stati un punto di forza negli anni passati, un supporto importante per promuovere iniziative e avere suggerimenti concreti per il benessere della vita di quartiere e insieme dell’intera città. Invitiamo quindi la cittadinanza interessata a far parte dei comitati a venire martedì in Aula Consiliare ed offrire la propria disponibilità”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei. A tal proposito il Primo Cittadino ha anche nominato il delegato ai Rioni, Claudio Siviero, al fine di catalizzare le energie e le forze costruttive tra i cittadini interessati e ricostituire i comitati dei Rioni.

“Abbiamo deciso di riunirci in Municipio il prossimo martedì per parlare e organizzare un gruppo di volenterosi concittadini e capire se insieme riusciamo a portare avanti qualche iniziativa che coinvolga la città – ha detto il delegato ai Rioni – Penso al Palio, che un tempo era attrazione per migliaia di turisti e visitatori, penso ai giochi olimpici che attiravano e coinvolgevano tanti ragazzi e famiglie Siamo qui a rimboccarci le maniche e a dare il nostro contributo per il bene della comunità e delle nuove generazioni, che forse non hanno vissuto l’aria che si respirava anni addietro nel lavorare tutti insieme con spirito di condivisione e partecipazione”, ha concluso Siviero.