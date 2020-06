Condividi Pin 0 Condivisioni

Nature education: “Prosegue la battaglia contro gli sporcaccioni”

Santa Marinella, ieri il primo hourfornature

Ieri 15 volontari e altre 2 persone che si sono uniute al gruppo hanno dato vita al primo hourfornature

“La battaglia contro gli sporcaccioni – scrivono da nature education – l’abbiamo vinta ancora una volta, ma la guerra è assai dura e lunga! Questo l’elenco dei rifiuti portati via dalla spiaggia “Totem Beach”:

4 sacchi di plastica, 9 di indifferenziata e 3 di vetro/metalli, come ingombranti invece abbiamo raccolto 5 sdraio, 1 skateboard, 2 sedie, 1 piscina gonfiabile maleodorante che giaceva incastrata tra gli scogli grande circa 4×3mt, 1 finestra, 60 kg di ferraglia arrugginita, 3 siringhe e 2 aghi, infine una grandissima bombola arrugginita che non siamo riusciti a portare via per l’enorme peso e per la difficoltà nel trascinarla in strada. In più ci è stato segnalato da dei ragazzi frequentanti la spiaggia che in cima tra le sterpaglie è stato gettato dell’eternit e che giace lì da almeno 2 anni”