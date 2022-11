Santa Marinella, Ghera (FDI): “Opere idrauliche, Regione faccia partire i lavori” –

<<E’ urgente che la Regione intervenga per assicurare la realizzazione delle necessarie opere di messa insicurezza. Un grave potenziale rischio idrogeologico incombe sui circa 750 residenti che vivono nei pressi del sito denominato Fosso di Ponton del Castrato, già sei anni fa inserito dall’Ispra nel Registro Nazionale Interventi a Difesa del Suolo. A causa degli errori e dei gravi ritardi procedurali del Comune di S.Marinella, nonostante il finanziamento nell’ambito del programma POR-FESR 2014-2020, i lavori di sistemazione idraulica non sono stati eseguiti.

Prima di lasciare il Governo dell’Ente di via Colombo, la Giunta Zingaretti dovrebbe far rispettare l’atto di impegno sottoscritto dalle due parti ai fini dell’ottenimento del finanziamento.

Registriamo una inerzia inaccettabile da parte della Regione Lazio di fronte alla mancata comunicazione delle modifiche apportate dal Comune di S. Marinella al progetto originario, per giunta senza recepire i pareri resi dagli Enti preposti in sede di conferenza dei servizi. Che il progetto modificato sia stato approvato dalla Giunta comunale, in presenza di pareri negativi degli enti preposti alla vigilanza idrogeologica, risulta quanto meno anomalo.

A fronte di un intervento classificato con “priorità altissima”, altri rilievi vanno fatti sulla mancata reazione della Regione anche in merito al conferimento di un incarico professionale esterno, mai espletato, per la verifica preventiva della progettazione. Dato il termine del 31 dicembre 2025 per il completamento delle opere finanziate, sarebbe opportuno che la Regione Lazio eserciti i poteri sostitutivi, per assicurare la realizzazione degli interventi ed il proficuo impiego dei finanziamenti destinati.>>

Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.