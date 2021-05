Santa Marinella festeggia il 2 giugno con un corteo musicale

Share Pin 0 Condivisioni

Un breve percorso guidato dalla banda musicale “Uniti per la musica” lungo le vie del centro fino al Monumento ai caduti

La Festa della Repubblica a Santa Marinella prevederà un programma completo con un breve corteo della banda musicale “Uniti per la musica” lungo il centro storico fino al monumento ai caduti.

Il 2 giugno alle 10:30 è previsto il raduno presso la Chiesa Santa Marina in Via Roma, dirimpetto al Castello Odescalchi e al porto turistico.

La banda “Uniti per la musica” eseguirà l’Inno d’Italia e procederà da Via Roma al Monumento ai Caduti in Via della Libertà.

Per le 11:00 è prevista la Cerimonia presso il Monumento, presieduta dal Sindaco Pietro Tidei.

Il Comune invita la cittadinanza a partecipare.