Santa Marinella festeggia i 107 anni del signor Aldo Giaccone. A portare gli auguri a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città, il sindaco Pietro Tidei, invitato dalla figlia Rita alla festa di compleanno del papà, ospite con sua moglie ultranovantenne presso l’RSA Aurelia.

“Sono lieto di conoscere e fare i complimenti al signor Aldo per il traguardo raggiunto dei 107 anni. Chi ha vissuto una vita lunga e piena rappresenta, un piccolo pezzo della storia del nostro Paese. La sua esperienza personale abbraccia un intero secolo. Nato nel 1916 in un paesino del Piemonte, in piena Grande guerra, ha poi combattuto la seconda guerra, dove è stato anche fatto prigioniero e liberato dopo l’armistizio Un esempio per le nuove generazioni”, ha detto il sindaco rivolgendosi ai tanti ospiti della Casa di riposo. “Uomo di altri tempi, nonostante le tante traversie della vita, mio padre non si è mai lamentato, ma da lui solo parole di speranza e fiducia. Ringrazio il Sindaco per la sua visita, che ha reso papà e mamma molto contenti”, ha affermato Rita, figlia del festeggiato.

In Italia si segnala un aumento degli ultracentenari a dimostrazione che, non soltanto la popolazione invecchia, ma soprattutto che invecchia bene, in maniera positiva e attiva.