Non è ben chiaro se si tratti di un atto vandalico o di un danno dovuto ad altri motivi, ma le immagini hanno ravvivato la polemica sul mancato presidio del territorio

Santa Marinella, distrutta la balconata della terrazza di via Ulpiano –

Uno degli angoli più noti, storici e belli di Santa Marinella si è svegliato deturpato per l’ennesima volta.

La terrazza panoramica di Via Ulpiano in pieno centro, in zona Caccia Riserva, è priva di un tratto di balconata.

Crollato per mancata manutenzione o per vandalismo? Una domanda a cui è in realtà difficile dare una risposta.

La piazzetta in questione con la sua discesa a mare sugli scogli è da tantissimi anni vittima di azioni vandaliche.

Scritte, panchine divelte, danneggiamenti vari non sono una novità: la terrazza è posta in una zona in realtà isolata soprattutto di notte, sebbene immersa tra le abitazioni.

L’area è servita anche da telecamere, ma questi strumenti sono spesso al centro di polemiche e discussioni sul loro reale funzionamento.

Di certo una zona a pochi metri dalla sede del comando della Polizia Locale è generalmente poco monitorata anche se in realtà è decisamente molto frequentata, sia in inverno visto che le case attorno sono generalmente usate per le villeggiature dai loro proprietari, sia in estate per la lontananza dal traffico cittadino.

Il dispiacere è però sincero da più voci: la discesa è un luogo comunque molto amato in città con la sua bella vista sul Tirreno e per lo scorcio di un tratto di costa particolare invariato da decenni, scoglioso e ripido come è in realtà naturalmente nel tratto centrale della città.

(Immagine in rete di E. Rossi sul gruppo Facebook Santa Marinella: Il paese che vorrei!!!)