Santa Marinella dice basta violenza sulle donne

La Consulta delle Donne del Comune di Santa Marinella, istituita nel 2021 e presieduta dalla consigliera alle pari opportunità Maura Chegia, rinnova le iscrizioni per l’anno 2022-2023 in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, invitando la cittadinanza a trascorrere un pomeriggio presso la Biblioteca Comunale A Capotosti.

L’appuntamento è alle ore 16 con l’esposizione di volti e nomi delle vittime del 2022, un momento di riflessione e dibattito per smuovere le coscienze e non rimanere in silenzio. Alle ore 17, in compagnia dell’attrice Francesca Antonelli, protagonista di numerosi film e serie tv, l’ultimo sugli schermi è “Siccità”, sarà possibile assistere alla sua performance nel monologo portato alla ribalta da Paola Cortellesi.

“Ringrazio Francesca Antonelli per aver accettato di partecipare – afferma la presidentessa e consigliera Chegia – Invito ad iscriversi alla Consulta delle donne per essere in tante a fare sentire la nostra voce. Mi batto sempre per la difesa dei diritti, ma in questo caso mi piacerebbe si investisse di più nell’educazione dei futuri uomini, affinché i numeri delle violenze possano sparire”.

“Il 25 novembre è una giornata molto importante e la Città continuerà a condividere iniziative così importati e significative, sostenendo tutte le donne che continuano a lottare contro la violenza e soprattutto, ricordando coloro che hanno perso la vita. Dobbiamo diffondere la cultura del rispetto e della dignità, oggi come ieri, il Comune di Santa Marinella dice NO alla violenza sulle donne” ha affermato il sindaco Pietro Tidei.

Il Sindaco Pietro Tidei