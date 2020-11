Share Pin 1 Condivisioni

Lo afferma in una nota il consigliere comunale con delega al turismo Pierluigi D’Emilio

Santa Marinella, D’Emilio: “Al lavoro per lo sviluppo turistico della città” –

“Il comune di Santa Marinella è da sempre meta di villeggiatura per lo più proveniente da Roma, in questi primi due anni il lavoro fatto ha pagato con dati in crescita sia per quanto riguarda gli arrivi che per quanto concerne le presenze. Nonostante il Covid per la seconda estate consecutiva i numeri sono stati in crescita, purtroppo tutto il lavoro di impostazione sull’internazionalizzazione del turismo è stato vanificato nel 2020 a causa della pandemia che a fronte del soddisfacente incremento di turisti stranieri del 2019 ha inevitabilmente visto il crollo dello stesso nel 2020 compensato però, dal lavoro svolto sul turismo di prossimità che ha posto Santa Marinella tra le mete più gettonate nel litorale superando di gran lunga le dirette concorrenti.” Lo afferma in una nota il consigliere comunale con delega al turismo Pierluigi D’Emilio.

“Questi risultati – prosegue il consigliere – hanno premiato gli sforzi fatti dagli operatori privati e dall’amministrazione che lavorando di concerto sono riusciti a portare a casa ottimi risultati. Rischiamo però che questi risultati siano vanificati a seguito dell’emergenza covid-19. Quindi come delegato al turismo sono al lavoro su un progetto che è stato già adottato in altre città e che trovo molto utile da replicare a Santa Marinella adattandolo alla nostra realtà. Tutto questo affinchè al ripartire dei flussi turistici come Amministrazione comunale ci si possa far trovare pronti per incentivare un nuovo corso che guardi con sempre maggiore slancio al turismo come fonte primaria della filiera economica cittadina. In questo periodo molto lungo in cui di fatto sto avendo moltissime difficoltà per quanto riguarda la pianificazione e lo sviluppo turistico, non mi sono mai fermato perchè, se il turismo estero ha subito un rallentamento pesantissimo era mio dovere continuare a lavorare e pensare a come ricostruire una baseline che guardi al futuro. Lo devo a chi vive e lavora nella mia città, agli sforzi ed alla loro incredibile tenacia ed inventiva. Non dobbiamo mai dimenticare che dietro ogni attività che opera nel turismo c’è una famiglia con i suoi bisogni e le sue necessità. Mentre scrivo non so dirvi se la prossima estate ci permetterà di ospitare grandi eventi, mi auguro di si, ma al momento è prematuro dirlo, questo non toglie che intanto dovremmo attrezzarci con occasioni volte a far scoprire la nostra terra con momenti diffusi fatti di piccole iniziative e momenti di scoperta. Per questo ho pensato di attuare una formula del 3 notti più 1, questo nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre. Cioè se vieni a Santa Marinella e pernotti 3 notti la quarta la paga il comune. In questo modo possiamo sicuramente creare un incentivo maggiore che permetterebbe alla persone di godere di un weekend lungo, o comunque di 5 giorni e 4 notti da passare nella nostra città. A questo si aggiunge cappuccino e cornetto se mostrerai alla struttura ricettiva la tua recensione su internet. Ed in ultimo se deciderai di fermarti una notte in più l’ente ti offrirà l’ingresso ai musei cittadini con una riduzione del 50% oltre ad avere la possibilità di recarti presso il Punto di informazioni turistiche di Piazza Civitavecchia per ritirare un biglietto omaggio per il tour Open Bus che sarà operativo dalla prossima primavera inoltrata e ti permetterà di visitare comodamente i nostri siti archeologici e le zone più suggestive della città. Il costo dell’operazione sarà finanziata interamente tramite l’imposta di soggiorno, quindi non toccando soldi del bilancio comunale ma utilizzando per l’appunto “non mi stancherò mai di ripeterlo” una imposta finalizzata e destinata ad esclusivo scopo turistico.”