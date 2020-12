Share Pin 1 Condivisioni

Santa Marinella, da sabato tamponi presso il centro diagnostico Riviera

Si amplia dunque la possibilità per i residenti nella cittadina di effettuare i test rapidi per verificare l’eventuale positività al Covid 19, senza doversi recare nelle strutture di Civitavecchia o Roma. Il Centro Diagnostico Riviera è, infatti, una struttura autorizzata all’esecuzione dei test antigenici rapidi per COVID- 19 in base all’accordo siglato tra la Regione Lazio e le associazioni di categoria.

Il servizio sarà momentaneamente disponibile, nel periodo delle festività natalizie, solo nelle giornate di martedì e sabato. A partire da gennaio, per venire incontro alle numerose richieste dei cittadini di Santa Marinella, il servizio verrà svolto tutti i giorni. Per informazioni e prenotazioni, è possibile recarsi nel laboratorio in via della Libertà n. 56 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 o contattare il numero 0766.533373.

Continua con successo anche l’operazione di screening condotta dalle farmacie di Santa Marinella presso il piazzale del campo sportivo e quella condotta dalla farmacia Manduzio di Santa Severa ed eseguita presso la sede della Croce Rossa di Via Zara zona 167.” Il primo giorno sono stati effettuati 36 tamponi ed è risultato un solo caso positivo poi confermato dal test molecolare – afferma il dottor Palermo della farmacia Santa Teresa di Lisieux – nella seconda giornata in cui sono stati effettuati i tamponi su 58 test emerso di nuovo, un solo caso di positività al Covid 19 anch’esso confermato.

Abbiamo ricevuti molti complimenti per l’iniziativa avviata di concerto con l’amministrazione comunale. Per questo colgo l’occasione per informare tutti i cittadini che hanno necessità di sottoporsi al test che sarà possibile prenotarsi anche recandosi presso la nostra farmacia di via delle Colonie (ROTATORIA BAR DEI PINI)