Il sindaco Pietro Tidei: “L’intervento sarà suddiviso in tre step”

Consegnati ieri i lavori per la messa in sicurezza del fosso Castelsecco.

Santa Marinella, consegnati i lavori di messa in sicurezza di Fosso Castelsecco

“Una svolta storica per il Comune di Santa Marinella – ha detto il sindaco della Perla del Tirreno, Pietro Tidei – Infatti, dopo ben 35 anni, si è intervenuto in maniera incisiva sulla messa in sicurezza di un fosso che, nel passato, ha evidenziato gravissimi deficit idrogeologici.

L’intervento, completamente finanziato attraverso POR-FESR Lazio 2014-2020, sarà suddiviso in tre step che prevedono: la rimozione delle piante e della vegetazione spontanea all’interno dell’alveo del fosso, la rimozione delle parti in frana e la risagomatura del fosso”.

“Finalmente – ha proseguito Tidei – con questo intervento, che è solo un primo stralcio funzionale di un contributo complessivo di 3 milioni di euro, viene messo in sicurezza un fosso che nel passato ha causato ingenti problemi idraulici alla città causando, come nella dolorosa circostanza del 2 ottobre 1981, anche la perdita di vite umane”.

“Non terminano però qui – ha concluso il primo cittadino della Perla del Tirreno – gli interventi di messa sicurezza dei fossi: infatti, in tempi brevissimi, saranno consegnati anche i lavori per “ Ponton del Castrato”, “Guardiole” e fossi minori, così da poter riqualificare in maniera risolutiva la totalità del sistema idro-orografico della città.

Un altro impegno mantenuto nonostante le notevoli difficoltà di bilancio che riscontro ogni giorno.”