Si inizierà dall’installazione di quelli per la raccolta delle deiezioni animali

Santa Marinella, consegnati al Comune 150 cestini per i rifiuti –

“Finalmente consegnati al Comune i 150 cestini ordinati per Santa Marinella e Santa Severa”.

Lo ha comunicato direttamente sui social il Sindaco Pietro Tidei: “Abbiamo iniziato ad installare quelli per il conferimento delle deiezioni canine in via Saffi, via Oberdan, via Augusta, via Giulio Cesare e via Cicerone”.

“Continueremo nei prossimi giorni anche a collocare i cestini per l’arredo urbano nelle diverse zone della Perla”, conclude Tidei.

I cestini erano una richiesta più volte sollevata da più parti, non solo per la raccolta delle deiezioni animali, ma anche e soprattutto per i rifiuti ordinari.