Ladispoli, al via il IX Summer Music Camp dedicato a Mozart –

Giunto alla nona edizione, questa attesissima rassegna estiva di concerti, quest’anno dedicati al genio di Salisburgo, di laboratori musicali, stage, conferenze e multimedialità, si svolgerà al Teatro Vannini di Ladispoli dal 16 al 30 luglio.

Realizzato dall’Associazione Massimo Freccia insieme all’Orchestra giovanile Massimo Freccia diretta da Massimo Bacci, con il Patrocinio della Città di Ladispoli e la preziosa collaborazione della dott.ssa Margherita Frappa neo Assessore alla Cultura.

Come nelle passate stagioni, lo scopo principale di questo Campus è quello mettere subito in pratica, nei concerti serali, lo studio, la voglia quotidiana di far musica insieme a qualsiasi livello, ed insieme vincere i timori delle prime esposizioni solistiche davanti al pubblico, condividere la gioia di un’emozione provata e fatta provare.

Domenica 17, alle ore 21, subito il primo concerto.

In programma:

L. Boccherini – Sonata n.3 in Sol Maggiore per violoncello e pianoforte,

Lorenzo Muscolino, violoncello e Rosalba Lapresentazione, pianoforte;



A. Vivaldi – Concerto in La minore per violino e archi, solista Federica Bandiera;

F. Kuchler – Concertino per violino e archi, solista Gaia Messina;

A. Vivaldi – Concerto in Sol Maggiore per violino e archi, solista Emma Sang Costa;

W.A. Mozart – Concerto in Sol Maggiore n. 3 K216 per violino e orchestra, solista Giulia Indino.

I concerti saranno tutti gratuiti. È preferibile la prenotazione al nr. WhatsApp 3290642893