Santa Marinella, concluso il primo intervento in materia di edilizia scolastica finanziato con fondi del PNRR

Concluso in questi giorni, nel Comune di Santa Marinella, il primo intervento in materia di edilizia scolastica finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Si tratta del plesso Pirgus-Montefiore, che è stato sottoposto a lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria, che hanno restituito alla città una scuola sicura e perfettamente funzionale ad accogliere alunni e insegnanti. Il cantiere chiuderà in questi giorni.

“I lavori alla Pirgus sono terminati e i nostri bambini possono godere di aule ripitturate e accoglienti- ha annunciato il sindaco Pietro Tidei- Il tetto della PIrgus è stato sistemato e non ci sono più infiltrazioni di acqua, come avveniva durante le giornate piovose. Anche lo spazio esterno è stato ripristinato e sono stati ricollocati i giochi nell’area della scuola dell’Infanzia.

Erano anni che la scuola Pirgus necessitava di interventi manutentivi straordinari- ha precisato il Primo Cittadino- Molti genitori ancora ricordano che anni fa, durante le precedenti Amministrazioni, loro stessi si autotassavano e contribuivano materialmente a ridipingere le classi per renderle decorose.

La nostra Amministrazione ha dimostrato da sempre di avere a cuore il benessere di alunni e studenti e lo ha fatto destinando all’edilizia scolastica molte attenzioni e risorse per circa 5 milioni di euro”, ha spiegato il sindaco Tidei.

L’intervento al plesso di via Oberdan, finanziato con fondi PNRR pari a circa 350.000 euro, è solo uno dei progetti che stanno interessando l’edilizia scolastica a Santa Marinella, dove stanno procedendo i lavori per la messa in sicurezza della storica scuola Centro, per la realizzazione del Centro Cottura-Mensa, della nuova Scuola dell’Infanzia a Piazzale della Gioventù e del primo Asilo Nido della città in zona Prato del Mare. Terminata da tempo la totale ristrutturazione del plesso Vignacce, dove la scorsa estate sono stati anche sostituiti i vecchi infissi.

“I cantieri stanno lavorando a pieno ritmo e tra la fine di quest’anno e gli inizi del prossimo altri saranno completati. Siamo ottimisti e certi che ad opere concluse, la città avrà scuole e centri sportivi all’avanguardia e in perfetto stato”, ha concluso il sindaco Tidei.