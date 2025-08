Santa Marinella, concluse le operazioni di installazione dell’elevatore in passeggiata –

Concluse le opere di accessibilità alla spiaggia in passeggiata allo stabilimento Perla del Tirreno con l’installazione dell’elevatore, una struttura adesso collaudata. Un’opera strategica, chiave e funzionale che garantirà l’accessibilità alla spiaggia a tutti i cittadini, soprattutto alle persone diversamente abili. Resta soltanto da ultimare la presa in carico da parte del Comune di Santa Marinella, procedimento attualmente in corso. Una struttura che migliorerà pertanto all’interno del Peba, i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, anche la fruizione di tutta la passeggiata, dalla terrazza alle aree limitrofe. Si tratta di un progetto pubblico ottenuto grazie ad una procedura di concessione privata ad operatori balneari che proseguirà anche negli anni successivi con altrettante opere di adeguamento strutturale di tutto l’impalcato della terrazza. Il costo dell’intervento ammonta a circa 46mila euro. Le operazioni si sono concluse nella loro totalità il 30 luglio, secondo cronoprogramma.