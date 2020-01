Condividi Pin 0 Condivisioni

Una delegazione di pittori, la scorsa settimana, si è recata a Santa Marinella per portare la propria esperienza e condividerla con gli artigiani del posto

Santa Marinella, conclusa la prima esperienza d’amicizia con Petrykivka –

Santa Marinella, conclusa la prima esperienza d’amicizia con Petrykivka

Si è conclusa venerdì in Biblioteca la prima esperienza di amicizia tra le città di Santa Marinella e Petrykivka.

“Tutto è nato dalla mia partecipazione alla trasmissione “Exchange Experience” ( format ucraino-statunitense , in onda sulla tv di stato 1+1), dove Santa Marinella – ha spiegato il sindaco Pietro Tidei – ha potuto aprire una finestra in UCRAINA ed un’amicizia importante con questa piccola comunità, patrimonio Mondiale UNESCO per le sue caratteristiche e folkloristiche pitture”.

“La scorsa settimana una delegazione delle migliori pittrici di Petrykivka guidata direttamente dalla Sindaca è venuta a Santa Marinella con lo scopo di portare la propria esperienza e condividerla con i nostri artigiani”.

Santa Marinella, conclusa la prima esperienza d’amicizia con Petrykivka

“Le artiste della città patrimonio UNESCO , quale segno di amicizia nei confronti della comunità di Santa Marinella hanno decorato alcune parti della biblioteca civica con splendide pitture, realizzate a mano, inaugurate direttamente dal primo cittadino Pietro Tidei in una cerimonia ufficiale”.

“Ci tengo a ringraziare a nome di tutta l’amministrazione comunale – ha proseguito il primo cittadino della Perla del Tirreno – le artiste che hanno realizzato nella Biblioteca delle splendide pitture che entreranno a far parte del nostro patrimonio nonché la collega sindaca per questa visita davvero gradita”.

“Cultura – ha proseguito ancora Tidei – il comune denominatore che ha riunito ancora una volta queste due comunità. Siamo certi che da questa amicizia possa nascere sicuramente qualcosa di buono anche nel campo del Turismo”.

“A tal proposito – ha concluso il Sindaco – annunciamo la partecipazione di Santa Marinella alla prossima fiera del Turismo di KIEV alla quale parteciperanno i maggiori tour operator del mondo”.

“Un grazie al Consigliere D’Emilio, l’artefice di questa amicizia”.