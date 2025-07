Santa Marinella: Concerto Teatrale Multimediale in occasione dei 100 anni della Fondazione delle suore Carmelitane Missionarie 

In occasione dei 100 anni della Fondazione delle suore Carmelitane Missionarie di S. Teresa del Bambin Gesù Concerto Teatrale Multimediale ideato da Agostino De Angelis

Sabato 5 luglio2025 alle ore 20.45 sarà realizzato un Concerto Teatrale Multimediale dal titolo: In Cammino nello Spirito e nell’Amore per la regia e adattamento di Agostino De Angelisin occasione dei 100 anni della Fondazione delle Suore Carmelitane Missionarie di S. Teresa del Bambin Gesù,promosso e organizzato dalla Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di S. Teresa del Bambin Gesù di Santa Marinella, con la Diocesi di Porto Santa Rufina e il patrocinio del Comune di Santa Marinella.

L’importante appuntamento che si realizzerà nell’area prato della Parrocchia Santa Maria del Carmine darà valore alleSuore Carmelitane missionarie di santa Teresa di Gesù Bambino che hanno una storia lunga 100 anni poiché nate nel 1925 e che portano avanti il carisma missionario nell’impegno di far rifiorire il Carmelo in ogni parte del mondo, portando anime a Dio e restaurando l’umanità. Questo è il carisma che hanno ricevuto nel Carmelo tramite i loro padri Fondatori: Padre Lorenzo Van den Eerenbeemt e Madre Crocifissa Curcio, “vivere la donazione completa a Gesù nella sfida di incarnare fino in fondo il Vangelo dell’amore più grande”.

L’evento sarà un percorso storico, un incontro con le suore e con le storie dei loro padri fondatori, attraverso letture delle stesse suore con la Superiora Generale Suor Lilian Kapongo, Suor Giusy Campanella, Suor Nerina De Simone, Suor Zilda Aparecida Rocha, Suor Cristina Piladas, e la partecipazione di Alessandra De Antoniis, Patrizia Paoletti, Alessandra Magrelli, Marta Soracco, Filippo Soracco, i piccoli Fortunati Gabriele Auro e Bruni Ginevra accompagnati alla chitarra da Suor Conie Cabesas e con momenti corali dei cori delle Parrocchie Santa Maria Maggiore, Santissima Trinità e Santa Maria Immacolata di Ceri diretti dai M° Alessio Piantadosi e Anna De Santis, accompagnati all’organo da Christian Proietti e contributi foto e video a cura del Presidente dell’Associazione AcheoTheatron Desirée Arlotta. Foto e video Mauro Zibellini. Ingresso Libero.