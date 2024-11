Il concerto-evento dedicato a Giacomo Puccini, dove si potranno ascoltare le sue immortali melodie, si terrà sabato 30 novembre a Santa Marinella

Giacomo Puccini, il compositore che tutto il mondo ci invidia, è mancato il 29 novembre 1924. A 100 anni dalla morte l’Associazione IL MELODRAMMA , diretta dal M° Roberto Magri, intende commemorarlo riportandolo fra noi, e non soltanto attraverso le sue celeberrime arie. IL M° Magri, nel corso della serata-concerto che si terrà sabato 30 alle ore 21 presso la Sala-Teatro della Parrocchia di San Giuseppe in Santa Marinella, vestirà letteralmente i panni di Giacomo Puccini, ed in perfetto dialetto toscano introdurrà con garbo ed ironia le arie che saranno eseguite dai suoi collaudati interpreti. Potremo così viaggiare attraverso l’universo pucciniano e godere di immortali melodie tratte da La Boheme, Madama Butterfly, Il Tabarro, Gianni Schicchi, Manon Lescaut, Edgar, La Fanciulla del West e Turandot. Melomani del Lazio: non perdete questo Concerto pucciniano!

L’evento si terrà a Santa Marinella presso la sala Parrocchiale di Via della Libertà 17, Sabato 30 novembre alle ore 21.00.

Ingresso € 15,00 – Si consiglia di prenotare telefonicamente al n° 350.5275695