Share Pin 0 Condivisioni

I consiglieri Roberto Angeletti, Patrizia Befani, Jacopo Iachini e Danila Verzilli: “mettiamo a disposizione tutta la nostra energia e il nostro coraggio per un’opera che sarà difficile ma non impossibile”

“Santa Marinella, chiesta la fattibilità di questo percorso unitario” –

Riceviamo e pubblichiamo –

Questo è il momento più difficile di ogni consiliatura, quando si è appena concluso il periodo dei progetti e dei programmi, si è esaurito l’entusiasmo che ha convinto la stragrande maggioranza dei cittadini di Santa Marinella e Santa Severa a votarci e bisogna dimostrare concretamente e quotidianamente che questa fiducia ce la siamo meritata e continueremo a meritarcela.

Per questo siamo convinti che riunirci intorno a progetti seri, validi e utili sia fondamentale per assicurare un sostegno ai cittadini, oggi stremati dalla situazione pandemica, e soprattutto per costruire un futuro che consenta alla Città finalmente di rinascere.

Noi Roberto Angeletti, Patrizia Befani, Jacopo Iachini e Danila Verzilli, assieme agli assessori Roberta Gaetani ed Andrea Bianchi, mettiamo a disposizione tutta la nostra energia ed il nostro coraggio per un’opera che sarà difficile ma non impossibile.

Vorremmo avere la certezza di non essere i soli a tirare la volata.

Per questa ragione abbiamo da tempo proposto, e lo rifaremo nei prossimi giorni, di verificare assieme agli altri componenti della maggioranza che sostiene l’ambizioso ed articolato progetto contenuto nel programma del Sindaco Pietro Tidei, al quale confermiamo tutto il nostro pieno appoggio, la fattibilità di questo percorso unitario.

Sentiamo il bisogno di maturare profonde convergenze ed identità di vedute e di obiettivi e la verifica di maggioranza è il momento adatto per misurare le capacità e potenzialità individuali ed a renderle funzionali a questo grande progetto.

Per questo auspichiamo un confronto interno alla maggioranza e che questo sia leale, costruttivo e portatore di nuova progettualità.

Ci dispiacerebbe che quanto da noi richiesto più volte venisse ulteriormente rimandato.

La Città attende di poter ripartire in sicurezza e con una pianificazione essenziale ma ben scadenzata.

Non possiamo permetterci di deludere i nostri concittadini che ora più che mai hanno bisogno di concretezza e non di tagli di nastri.

Noi ci siamo e ci mettiamo, come al solito, a disposizione della gente.

(torna a Baraondanews)