Santa Marinella: Centri estivi, contributi alle famiglie –

Si avrà tempo fino al 17 ottobre per presentare la domanda per accedere ai contributi previsti per le famiglie con figli che hanno frequentato i centri estivi 2025. A comunicarlo è il sindaco Pietro Tidei

“L’Amministrazione Comunale conferma anche quest’anno il proprio impegno a sostegno della famiglie. Anche durante la pausa scolastica estiva, per far fronte agli impegni lavorativi è spesso necessario affidare i propri figli a centri, che sono veri e propri presidi educativi e sociali. Per questo il Comune di Santa Marinella vuole garantire un aiuto concreto a supporto delle spese affrontate dalle famiglie”, ha riferito il sindaco Tidei.

Le risorse disponibili, pari a 17.358,86 euro, saranno destinate al rimborso delle rette, con priorità ai centri che hanno presentato regolare SCIA. Possono fare domanda le famiglie residenti con minori dai 3 ai 13 anni e ISEE non superiore a 25.000 euro. Le istanze vanno presentate online entro il 17 ottobre 2025, allegando documentazione fiscale e ricevute di pagamento. I contributi saranno erogati fino a esaurimento fondi disponibili. I centri estivi che hanno presentato la Scia sono:

-Dimensione Animazione ASD,

-ASD Santa Marinella Rugby

-Event Charme

-Associazione Stella Polare APS

Per i centri estivi ubicati in altri Comun il contributo potrà essere riconosciuto a condizione che gli stessi risultino autorizzati dal Comune territorialmente competente.