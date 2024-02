Santa Marinella, celebra la “Giorno del Ricordo”

Una cerimonia emozionante in memoria della tragedia delle vittime delle Foibe e dell’esodo di Istriani, Fiumani e Dalmati durante la Seconda guerra mondiale.

Una cerimonia emozionante e sentita è stata celebrata sabato mattina per commemorare il “Giorno del Ricordo”, in memoria della tragedia delle vittime delle Foibe e dell’esodo di Istriani, Fiumani e Dalmati durante la Seconda guerra mondiale.

Nonostante la pioggia, la città si è raccolta nel Parco di via Lazio intitolato alle vittime del massacro. Presente la vicesindaca Roberta Gaetani, i consiglieri Fiorelli e Baciu, il comandante della Polizia Locale Kety Marinangeli, i militari dei Carabinieri, della Guardia Costiera,

i rappresentanti della Croce Rossa, della Misericordia, dei Marinai d’Italia, del Comitato “10 febbraio” e Don Salvatore Rizzo che ha benedetto la Corona d’alloro, deposta in onore delle vittime.



“La nostra Amministrazione Comunale intende commemorare questa giornata con una cerimonia che porti i cittadini e le nuove generazioni a non dimenticare quella pagina poco conosciuta e triste della nostra storia, della storia del nostro Paese, che ha visto 17 mila italiani massacrati e 350 mila esuli abbandonare le proprie case, perseguitati solo perché italiani”, ha dichiarato la vicesindaca nel suo discorso, che ha concluso leggendo la commovente lettera di Giovanni Radeticchio, uno dei pochi superstiti delle Foibe. È stata poi data lettura della preghiera dell’esule. La cerimonia si è conclusa sulle note di “Magazzino 18” di Simone Cristicchi. “Santa Marinella – ha affermato il sindaco Pietro Tidei- ha celebrato come di consueto la Giornata del Ricordo, una ricorrenza, che dobbiamo assolutamente continuare a ricordare per non dimenticare una delle pagine più tragiche della storia contemporanea, commemorando le vittime del massacro delle Foibe.

Occorre che noi tutti facciamo il possibile per conservare il ricordo di quei crimini per rafforzare la consapevolezza di quali tragedie si verificano quando si delineano forme di odio, disprezzo e pregiudizio”.