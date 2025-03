Santa Marinella celebra la Giornata Internazionale della Donna –

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Santa Marinella ha organizzato una serie di appuntamenti per celebrare la forza, la resilienza e il contributo delle donne nella società. Inoltre, l’8 marzo la Biblioteca “A. Capotosti” per l’occasione sarà illuminata di rosa e l’ingresso al Museo Civico del Mare e della Navigazione sarà gratuito per tutte le donne.

Il programma ha inizio venerdì 7 marzo alle ore 17:30 presso la Biblioteca Civica “A. Capotosti” con la presentazione, curata dall’Assessorato alla Cultura, di “Oltre il MasKio” scritto da Alessandro Cardente, che nel suo libro, invita a comprendere e contrastare ogni forma di prevaricazione di genere, sottolineando che la lotta per un futuro basato su parità e rispetto non è solo delle donne. Dialogheranno con l’autore la delegata alla biblioteca Giovanna Caratelli e il content creator Marcobaleno.

“La scelta di inserire la presentazione del libro di Cardente nel programma è dettata dall’esigenza di dimostrare che ci sono uomini consapevoli della necessità di creare un equilibrio fra i due sessi, affinché la crescita di uomini e donne liberi e consapevoli dei propri diritti e doveri diventi presupposto fondamentale per vivere in una società democratica e libera da pregiudizi”, spiega l’assessore alla cultura Gino Vinaccia.

Sabato 8 marzo alle ore 11:00 sulla terrazza della Biblioteca la Consulta Delle Donne ha organizzato un incontro convivialecon l’intrattenimento musicale di Rose Lee Hayden per far conoscere le attività e i programmi della Consulta.

“L’8 marzo è una giornata simbolica, ma il nostro impegno per i diritti e le opportunità delle donne deve essere quotidiano- afferma Paola Fratarcangeli consigliera alle Pari Opportunità e presidente della C.d.D.- Con questa iniziativa vogliamo creare uno spazio di dialogo, confronto e consapevolezza, affinché sempre più donne possano vedere riconosciute le proprie competenze e aspirazioni senza ostacoli o discriminazioni”.

Il programma culturale prosegue il 14 marzo alle ore 17:30 con la presentazione di “La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre” edito da Solferino e scritto da Marilù Oliva. Per motivi organizzativi, è invece fissato al 24 aprile alle ore 17:00 l’incontro con Paola Jacobbi, che in“Luisa”(Sonzogno Editori ) racconta la vita di Luisa Spagnoli, imprenditrice e creativa ante litteram.

“Sarà l’occasione per riflettere sulla lunga strada che ancora si deve percorrere per raggiungere quell’eguaglianza tra donne e uomini di cui parla la Costituzione Italiana- commenta il sindaco Pietro Tidei– Secondo il Global Gender Gap Report al ritmo attuale, ci vorranno ancora circa 134 anni per raggiungere la parità tra i sessi, uno dei presupposti fondamentali per una reale crescita sociale, culturale, ma anche economica della nostra società”.