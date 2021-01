Share Pin 2 Condivisioni

Le tute rosse hanno rimosso il palo che occupava parte della carreggiata. Sul posto anche i Carabinieri

Santa Marinella: cade palo Telecom, intervento dei vigili del fuoco

Serata impegnativa quella di ieri per i vigili del fuoco di Civitavecchia.

Dopo l’incendio sedato intorno alle 20.30 in via Flavioni a Civitavecchia (leggi qui) le tute rosse della Caserma Bonifazi sono intervenute intorno alle 2.50 a Santa Marinella in zona Prato del Mare.

Qui un palo Telecom è caduto su via dell’Orsa Maggiore andando ad occupare parte della carreggiata. (foro di repertorio)

Impegnative le operazioni di rimozione dello stesso da parte dei vigili del fuoco che sono riusciti a liberare la strada solo intorno alle 5.45.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri del radiomobile di Civitavecchia.