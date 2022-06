Santa Marinella, boom di turisti e giovani affollano le spiagge nel weekend

Il Sindaco Pietro Tidei: “Un segno di rinascita per la Città”

di Beatrice Pucci

“Boom di giovani e turisti in visita a Santa Marinella nel weekend di fine giugno”. Ad annunciarlo sui social, il Sindaco Pietro Tidei orgoglioso di poter nuovamente vedere fiumi di gente e tanti giovani scegliere il territorio per trascorrere una piacevole giornata al mare. Già dalle prime ore più calde della domenica, la Stazione di Santa Marinella era affollata di persone, tra turisti e giovanissimi, pronti a raggiungere le spiagge, quest’anno ampliate, rese più sicure, attrezzate e libere. Un quadro che non si vedeva da anni in Città ed a partire dal 1 luglio grandi novità si presenteranno alla Perla anche nel settore dei trasporti. A disposizione di tutti, di residenti, viaggiatori e di chi lo desidera, sarà possibile usufruire gratuitamente del servizio navetta per essere accompagnati direttamente in spiaggia. Un discorso che potrà valere anche per Santa Severa. Quel fiume di persone che ogni anno sceglie la spiaggia del Castello finalmente potrà beneficiare del trasporto pubblico, raggiungendo non solo gli stabilimenti ma anche il centro storico, iniziando la corsa dalla Stazione Ferroviaria. Un’importante iniziativa voluta dal Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei insieme al capogruppo di maggioranza Andrea Amanati. Tanti gli interventi eseguiti in questi anni di mandato ed altrettanti i progetti prefissati dal Primo Cittadino, rallentati dal virus e pensati per la stagione estiva 2022. Portare sabbia e libertà negli spazi baciati dal mare trascurati dal tempo, è solo un esempio. Un segno di rinascita per Santa Marinella soprattutto dopo il lockdown e la pandemia da covid-19. Oggi la Città sta tornando a vivere e, a piccoli passi, continua a raggiungere importanti risultati.