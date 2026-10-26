Santa Marinella, auto a GPL a fuoco in via Augusta: provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco

L’episodio si è verificato intorno alle ore 20. L’intervento tempestivo della squadra “Bonifazi” di Civitavecchia ha evitato che il rogo coinvolgesse gli edifici e i veicoli vicini

​SANTA MARINELLA – Momenti di apprensione nella serata di oggi a Santa Marinella, dove intorno alle ore 20.00 un’automobile ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava in via Augusta.

​A prendere fuoco è stata una vettura alimentata a GPL per cause che sono tuttora in fase di accertamento da parte delle autorità preposte. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono recati in pochi minuti i Vigili del Fuoco del distaccamento “Bonifazi” di Civitavecchia.

​Giunti sul luogo dell’evento, i pompieri hanno prontamente avviato le operazioni di spegnimento, accorgendosi fin da subito della pericolosità della situazione: le fiamme avevano infatti già iniziato a lambire la recinzione dello stabile adiacente alla carreggiata.

​Grazie alla rapidità di manovra e alla professionalità degli uomini della Bonifazi, il rogo è stato domato in tempi brevi. I Vigili del Fuoco hanno successivamente completato la messa in sicurezza dell’autovettura e dell’intera area circostante. L’efficacia e la prontezza dei soccorsi hanno scongiurato danni peggiori, evitando in particolar modo che l’incendio si propagasse alle altre autovetture parcheggiate a breve distanza.