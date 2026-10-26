Raccolti 400euro in favore di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, solo nel 2026 da Cerveteri quasi 4mila euro per la Ricerca. Soddisfatta Adele Prosperi, ideatrice dell’iniziativa: “Musicisti straordinari dal cuore immenso, grazie Giovanni, Luca e Flavio per le emozioni e per aver donato la vostra arte alle attività di Aism”

Sala Ruspoli a Cerveteri gremita di pubblico lo scorso sabato per l’appuntamento con “Note per la Ricerca”, la rassegna che coniuga musica, arte e spettacolo a sostegno delle attività di Ricerca Scientifica. Protagonisti, in una serata dalle mille emozioni, il “Mezzo Forte Clarinet Quartet – Trio Edition”: un concerto ad ingresso gratuito con offerta libera a sostegno di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Importante il risultato raggiunto: raccolti 400,00euro, che oggi pomeriggio come accade al termine di ogni iniziativa analoga, la promotrice dell’iniziativa, la Consigliera comunale di Cerveteri e storica Volontaria Aism Adele Prosperi ha provveduto ad inviare all’Associazione tramite bonifico bancario.

Note per la Ricerca a Cerveteri è un successo: standing ovation per il “Mezzo Forte Clarinet Quartet” e un nuovo importante contributo alla ricerca scientifica Note per la Ricerca a Cerveteri è un successo: standing ovation per il “Mezzo Forte Clarinet Quartet” e un nuovo importante contributo alla ricerca scientifica Note per la Ricerca a Cerveteri è un successo: standing ovation per il “Mezzo Forte Clarinet Quartet” e un nuovo importante contributo alla ricerca scientifica

“Giovanni Apuzzo, Luca Biferari e Flavio De Maio ci hanno regalato un pomeriggio straordinario, emozionante, carico di sentimento e desiderio di unire l’arte della musica, lo spettacolo alla solidarietà – ha dichiarato Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria Aism – proprio per “Note per la Ricerca”, hanno messo a punto un repertorio totalmente nuovo: era la prima volta in assoluto che si esibivano in tre anziché in quartetto, ma la voglia di dare il proprio sostegno alla raccolta fondi per dare forza alle attività sulla Ricerca Scientifica sulla sclerosi multipla è stato più forte di tutto. E così, ci hanno deliziato con tantissimi brani: da ‘La Cumparsita’ a ‘Libertango’, passando per le colonne sonore del cinema di Ennio Morricone a quelle di Serie tv e cartoni animati fino al pop moderno, da Michael Jackson, i Queen, i Beatles e i Cold Play, con un ‘Viva la Vida’ di chiusura che ha fatto cantare e battere le mani a tutto il pubblico in un continuo crescendo”.

“Note per la Ricerca è una rassegna che ha preso il via pochi mesi fa e in brevissimo tempo si è già distinta per importanza, sul fronte della sensibilizzazione e promozione delle attività di ricerca scientifica, e ovviamente per qualità degli eventi proposti – ha aggiunto Adele Prosperi – gli appuntamenti legati ad Aism proseguono: a breve avremo un nuovo evento in musica e poi la campagna legata al “Natale di Aism”, un’iniziativa che sempre raccoglie ampio gradimento e consenso tra cittadini, amici e simpatizzanti”.

“La sclerosi multipla ad oggi ancora non ha una cura – prosegue – ma il lavoro che ogni giorno gli studiosi di tutto il mondo svolgono, anche con il sostegno di Aism che da oltre mezzo secolo rappresenta a livello europeo tra le maggiori finanziatrici della ricerca, ci consente di mantenere sempre viva quella speranza, forte, di avere presto un mondo libero dalla sclerosi multipla”

“A margine di questa serata davvero straordinaria – conclude Adele Prosperi – ci tengo a rinnovare il mio più grande e affettuoso grazie ai ragazzi del Mezzo Forte, a Giovanni, Luca e Flavio, all’amica Luisana Leone ‘Lulù’, per averci omaggiato anche in questa occasione delle meravigliose ali di farfalla di sfondo, alla Sindaca Elena Gubetti, che ha portato i suoi saluti ed una testimonianza personale molto sentita e soprattutto tutti voi presenti, tutti voi che ogni volta rispondete presente in maniera estremamente generosa alle iniziative a sostegno dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla”

I 400euro del concerto di sabato 24 ottobre, sommati ai fondi raccolti nelle precedenti iniziative, portano a 3835euro i fondi raccolti nel 2026 a Cerveteri in favore di Aism.