Aureliano Tennis Team, il tennis diventa sempre più professionale: videoanalisi e test per far crescere i giovani atleti

All’ Aureliano Tennis Team prove di tennis professionistico. Nei giorni scorsi infatti, presso i campi dello sporting Club di Santa Marinella, 20 tra ragazzi e ragazze tesserati del circolo hanno dato vita ad una giornata di test, prove fisiche e relazioni tecniche che hanno testato performance individuali e di gruppo. Guidati dai maestri Marco Pantoni, Andrea Gallo, Claudio Rotella, Alfredo Gentilucci e Carlo e Valerio Oroni gli atleti si sono confrontati con sessioni di videoanalisi computerizzata.

<<L’idea nasce per dare ai ragazzi un servizio ancora migliore di quanto già facciamo>> dicono i maestri dell’ATT, <<la videoanalisi è uno strumento didattico che consente all’allievo e all’insegnante di poter verificare, attraverso la visione in slow Motion dei video dei colpi dei ragazzi servizio, diritto e rovescio, sia i punti di forza che le eventuali lacune tecniche/biomeccaniche. Nonostante le azioni di gioco del nostro sport debbano risultare fluide e armoniose analizzarle in maniera segmentata ci dà la possibilità di avere un quadro più chiaro della tecnica dei ragazzi. Gli studi di biomeccanica, tecnica dei colpi e tecnica degli spostamenti ci consentono di applicare dei correttivi per portare i ragazzi ad una migliore efficienza ed efficacia. Adesso si imposteranno in campo esercitazioni specifiche per ogni ragazzo e a distanza di 3 mesi ripeteremo l’evento, per poter comparare i video e le relative relazioni al fine di poter verificare i miglioramenti ottenuti>>.

La giornata di studio ha dunque permesso a maestri e giovani tennisti di avere un feedback visivo delle prestazioni, integrato con statistiche e dati come indicatori di performance. Oltre 3 ore in campo,smartphone e tablet di ultima generazione con stabilizzatori e i classici tre piedi,i video confezionati sono stati inviati agli allievi e ai maestri oltre alla consegna di una relazione scritta con annessi risultati di alcune prove fisiche che verranno ripetute nel tempo. Dunque l’ Aureliano Tennis Team, aggiunge all’offerta sportiva e di crescita individuale un tassello fondamentale per il tennis moderno, lo scopo perseguito è sempre quello di creare uomini e donne, atleti e tennisti di livello.