Oro per Aurora Miro, argento per Anna Calderoni e bronzo per Luca Dattilo. Ottimi risultati per i giovani atleti dell’Etrusca Atletica ai Campionati regionali individuali Ragazzi e Ragazze, disputati il 24 ottobre al Campo Scuola di Viterbo

Una giornata ricca di soddisfazioni per l’Etrusca Atletica, che si mette in evidenza nella competizione regionale con prestazioni di rilievo, podi e importanti miglioramenti cronometrici. A brillare su tutti è Aurora Miro, protagonista di una gara impeccabile che le permette di conquistare il suo primo titolo regionale.

Nei 1000 metri, Aurora conduce una prova da manuale e taglia il traguardo in 3’21”44, conquistando il gradino più alto del podio e il titolo di campionessa regionale. Una vittoria importante, frutto di una gara gestita con grande determinazione. Nella stessa distanza, Ludovica Marrone conclude al sesto posto con il tempo di 3’53”44.

Etrusca Atletica protagonista ai Regionali di Viterbo: Aurora Miro conquista il titolo nei 1000 metri

Ottimi risultati anche nei 300 metri, dove l’Etrusca Atletica porta due atlete sul podio. Straordinaria la prova di Anna Calderoni, che ferma il cronometro a 46”66, a pochi decimi dal titolo regionale, conquistando la medaglia d’argento e il titolo di vicecampionessa del Lazio. Sul podio anche Mirana Gioia Pagano, terza protagonista della giornata con una prestazione da 48”23.

Soddisfazioni arrivano anche dalla categoria Ragazzi. Nei 1000 metri, Luca Dattilo, classe 2014, conquista uno splendido terzo posto con il tempo di 3’14”88, stabilendo il proprio nuovo primato personale. Una prestazione che conferma i progressi dell’atleta e gli permette di salire sul podio regionale.

Nella stessa gara, Jacopo Quintavalle chiude al quinto posto con il tempo di 3’05”17, migliorando il proprio precedente risultato di ben dieci secondi. Una prova di grande valore, accompagnata anche dall’ottima prestazione di Gabriele Eusepi.

A completare il bilancio della trasferta viterbese è la staffetta 4×100 femminile, che conquista il settimo posto regionale con il tempo di 57”11.

I Campionati regionali si chiudono dunque con un bilancio decisamente positivo per l’Etrusca Atletica: un titolo regionale, diversi piazzamenti sul podio e tanti progressi individuali. Risultati che testimoniano l’impegno dei giovani atleti e il lavoro della società, capace di accompagnarli in un percorso di crescita sportiva e personale.