Vandalizzato il rilevatore di velocità di via Doganale, il Vicesindaco Ferri: “Atto indegno e deplorevole, chi paga è la collettività”

Erano stati posizionati nella mattinata di giovedì in tre tratti di via Doganale. Lo sdegno del Vicesindaco Ferri: “Valutiamo con gli uffici come rimediare, ma rimane la delusione e l’amarezza”

“Non erano trascorse neppure 24 ore dalla loro installazione che sono state vandalizzati, presi letteralmente a sassate. Quando mi sono giunte le immagini stentavo davvero a crederci. Un atto indegno, deplorevole verso un bene pubblico di cui a pagarne le conseguenze e soprattutto le spese, sarà purtroppo la collettività tutta, che si vede privata immediatamente di un bene pubblico che necessariamente andrà riacquistato. Sono immagini che fanno male a Cerveteri e a tutte quelle persone che ogni giorno lavorano per una città migliore”.

A dichiararlo è Riccardo Ferri, Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale del Comune di Cerveteri, che aggiunge:

Vandalizzato il rilevatore di velocità di via Doganale

“Il posizionamento dei rilevatori di velocità era un impegno preciso che personalmente avevo preso con i cittadini delle Frazioni esistenti lungo la Via Doganale e grazie al lavoro congiunto con la Polizia Locale e l’Ufficio Opere Pubbliche, affrontando anche una spesa di soldi pubblici, siamo riusciti ad installarli.

Non si trattava di uno strumento per elevare multe o verbali, ma solamente un deterrente utile a far ridurre la velocità ad automobilisti e motociclisti su un tratto di strada ad alto scorrimento che doveva essere messo in sicurezza. Ora con gli uffici stiamo vagliando il da farsi per ripristinarli nel minor tempo possibile: rimane però l’amarezza per quanto accaduto. Il dispiacere di veder vandalizzato in una maniera davvero ignobile, un bene della collettività tutta”