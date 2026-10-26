Anguillara Sabazia, possibili disagi con l’acqua martedì 27 ottobre: autobotte a disposizione dei cittadini

Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica: possibili abbassamenti di pressione e interruzioni temporanee del servizio dalle 8 alle 18. Ecco le zone interessate e dove trovare il rifornimento alternativo
Possibili disagi nell’erogazione dell’acqua ad Anguillara Sabazia nella giornata di martedì 27 ottobre. Per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 8 alle ore 18 potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e temporanee mancanze d’acqua in diverse zone del territorio comunale.
Le criticità potrebbero interessare via di San Francesco, via Vincenzo Bellini, via Santo Stefano, via degli Oleandri, via Romana, via Trevignanese, via Aloisio, il centro storico, via Reginaldo Belloni e le strade limitrofe.
Per limitare i disagi alla popolazione, sarà predisposto un servizio di rifornimento idrico tramite autobotte, disponibile presso la scuola “Monte le Forche”, in via degli Oleandri 3.
Per informazioni e per segnalare eventuali problemi legati al servizio idrico, i cittadini possono contattare il numero verde 800 130 335.
Si consiglia ai residenti delle aree interessate di organizzarsi per tempo, tenendo conto delle possibili interruzioni e degli abbassamenti di pressione previsti nel corso della giornata.