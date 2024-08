Santa Marinella: attenzione alla “capsula ovarica di razza”

L’Ufficio locale marittimo di Santa Mainella lancia un appello a tutti i “villeggianti” chiedendo massima attenzione per la capsula ovarica di razza.

“Se mi trovate spiaggiata non calpestatemi, non schiacciatemi e non giocate con me ma rimettetemi in mare.

Sono una capsula ovarica e contengono un embrione di razza le razze parente degli squali hanno gli stessi tipi di capsule Slash uova che vengono chiamate entrambi borsellino o borsa delle sirene.”



Se piena (si vede in controluce) rimettetela in acqua (capita in caso di forte onde-mareggiata). Siamo nel periodo riproduttivo che dura dalla primavera fino a fine estate