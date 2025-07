Santa Marinella: arriva il contributo regionale per il libri di testo –

E’ appena stato pubblicato sul sito del Comune di Santa Marinella il bando regionale per poter usufruire del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, dei dizionari, dei libri di lettura scolastici, dei sussidi didattici digitali o notebook .

Il contributo è rivolto agli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado nell’anno scolastico 2025 / 2026.

“Sono tanti gli alunni e gli studenti della nostra città che potranno fare domanda per la concessione dei contributi regionali per l’acquisto dei testi scolastici. Anche quest’anno la Regione Lazio ha infatti pubblicato il bando, disponibile sul portale del nostro Comune. Un aiuto alle famiglie che ogni anno si trovano a dover affrontare spese ingenti per l’acquisto del materiale didattico e libri. Il nostro Comune informa inoltre che grazie alla guida della facilitatrice digitale presente presso la sede della Biblioteca Civica “A. Capotosti”, sarà possibile avere supporto nella compilazione e presentazione della domanda”, ha spiegato il sindaco Pietro Tidei.

Questi i requisiti di accesso al beneficio:

– Residenza nel Comune di Santa Marinella;

– Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 15.493,71

– Essere iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado

Le domande dovranno essere presentate entro il 10.09.2025, esclusivamente tramite accesso online mediante SPID o CIE.

La compilazione va effettuata utilizzando il modulo dedicato disponibile sul sito https://www.comune.santamarinella.rm.it nella Sezione Istanze Online – oppure collegandosi direttamente all’indirizzo: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=n1200865&AmbitoBloccato=0&Macro TipoBloccato=2382&TipoBloccato=7493|4 –

Informazioni sulle modalità di compilazione della domanda, saranno fornite dal Servizio Pubblica Istruzione del Comune – telefono 0766/5385521.