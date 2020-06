Condividi Pin 1 Condivisioni

Il Comitato 2 Ottobre chiede l’apertura di un accesso pedonale dal Castello che permetta di raggiungere la spiaggia delle sabbie nere e il Monumento naturale di Pyrgi

“Santa Marinella, aprite quel cancello”

“In attesa che il Monumento Naturale di Pyrgi abbia il suo regolamento, anche quest’anno si potrà accedere alla spiaggia delle ‘sabbie nere’ dal varco 54, parcheggiando la macchina in prossimità del varo e non presso la spiaggia, che viene in questo modo salvaguardata”.

A parlare è il Comitato ‘2 Ottobre’: “Nella convinzione che la fruizione balneare e legale dell’area rappresenti una risorsa e un’attrattiva importante per la valorizzazione del sito, il Comitato 2 Ottobre chiede l’apertura di un accesso pedonale dal Castello (attraverso il cancello della Sovrintendenza) che permetta di raggiungere la spiaggia delle sabbie nere e il Monumento Naturale di Pyrgi utilizzando il sentiero archeo-naturalistico Pyrgi-Macchiatonda (realizzato nel 2006 con 330mila euro di finanziamenti pubblici e mai utilizzato)”.

“Il Comitato 2 Ottobre – concludono – auspica infine che l’affitto delle attrezzature balneari avvenga nel rispetto delle norme e che non produca danni ambientali”.